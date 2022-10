OTKRIĆE RUSKIH ASTRONOMA: Asteroid veći od Koloseuma približava se Zemlji (FOTO)

Stručnjaci dve opservatorije u južnoj Rusiji otkrili su novi asteroid, nazvan 2022 SE37.

Astronomi su primetili nebesko telo 1. oktobra, a njegov prečnik iznosi 500 metara. Prve fotografije su objavljene na društvenim mrežama, prenosi Sputnik News.

Asteroid 2022 SE37 je veći od rimskog Koloseuma i kruži oko Sunca u izduženoj orbiti sa periodom od 3.44 godine.

JUST IN: The Keldysh Institute of Applied Mathematics from Moscow said that Russian scientists have discovered a new massive asteroid named 2022 SE37 is heading towards Earth. #Russia #Moscow #Asteroid pic.twitter.com/epqGr0OV5c