El Čapo iz zatvora o tome ko su pravi moćnici u svetu droge - Upire prstom u političare sa obe strane granice

Pet godina nakon što je izručen SAD, meksički narko-bos Hoakin El Čapo Guzman upire prstom u, kako kaže, prave moćnike iza trgovine drogom sa obe strane granice.

Preko svog advokata Mariel Kolon, jedne od nekoliko ljudi kojima je dozvoljeno da imaju redovni kontakt sa njim, Guzman je rekao da će - ako žele da rat oko droge prestane - vlasti morati da krenu na "političare sa obe strane granice".

- Godinama su vlasti stavljale po strani ove navodne lidere ali to nije imalo nikakvu svrhu, ali ako krenete na političare koji su dozvolili da se ovo dogodi, to je druga stvar. To je rekao ranije, to i sada misli - rekla je Kolon za Insider.

Ona je dodala kako je Guzman svestan toga da je možda samo politički instrument za američku i meksičku vladu.

- Svaki novi američki predsednik ima svoj trofej. Kod Trampa je to bio Čapo. Posle njega, Bajden ima svoj trofej. Uvek je bila samo politika - dodala je ona.

Guzman je 2019. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog brojnih optužbi u vezi sa drogom. Otada se nalazi u zatvoru u Koloradu, za koji se kaže da je najbezbedniji zatvor u SAD.

Guzman sme samo jedan sat dnevno da bude napolju i dozvoljeno mu je 15 minuta telefonskog razgovora mesečno sa troje ljudi koje je prethodno odredila američka vlada: sa majkom, jednom od sestara i najmlađim detetom.

- Guzman je u potpunoj izolaciji. Nema pristup nijednom delu za rekreaciju ili bilo kom drugom prostoru, osim svojoj ćeliji - rekla je ona.

Njegov legalni tim je 2020. godine podneo žalbu u kojoj je naveo "nehumane uslove", što je odbacio savezni sudija. Advokati kažu da je njegov tretman u zatvoru "mučenje" i rezultat "političke osvete" i da se to nije promenilo.

Američke vlasti su rekle da bezbednosne mere treba da ga spreče od bekstva ili ulaska u ilegalne aktivnosti. Uprkos tome što je uhapšen 2016. i nalazi se iza rešetaka, posao za Sinaloa kartel cveta.