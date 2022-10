Bajden u privatnom razgovoru najavio kandidaturu za 2024?

Predsednik SAD DŽozef Bajden saopštio je u privatnom razgovoru da će se kandidovati za drugi mandat na narednim predsedničkim izborima 2024.godine, navodi američka televizija En-Bi-Si njuz (NBC).

Američki predsednik je, u privatnom razgovoru u Beloj kući prošlog meseca, baptističkom crnom svešteniku i borcu za ljudska prava Alu Šarptonu rekao da će tražiti drugi mandat, saznaje američka televizija.

Šarpton, političar i voditelj emisije na En-Bi-Si, o tome je obavestio osoblje svoje organizacije Nacionalne akcione mreže u Vašingtonu, kasnije tog dana, navodi američka televizija.

Iako su Bajdenovi saveznici rekli da će tražiti reizbor, on nije želeo da to nedvosmisleno kaže, a njegova izjave Šarptonu na kraju sastanka sa liderima nekoliko najistaknutijih organizacija za ljudska prava predstavljaja do sada najjaču tvrdnju da će ponovo biti kandidat na predsedničkim izborima.

Godine 2020, glasovi Afroamerikanaca su bili ključni za Bajdenov povratak na demokratskim predizborima, koji su mu omogućili pobedu na važnom glasanju u Južnoj Karolini, nakon što nije uspeo da zauzme prvo mesto na prve tri trke u Ajovi, Nju Hempširu i Nevadi, navodi En-Bi-Si njuz.

Tri dana kasnije u "super utoraku" podrška crnih glasača je doprinela da Bajden osigura glasove većine delegata pred konvenciju Demokratske stranke u julu, gde je dobio partijsku nominaciju za predsedničke izbore.