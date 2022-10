MASAKR U VRTIĆU! Najmanje 31 osoba ubijena na Tajlandu, među žrtvama i DECA - Napadač pucao i izbo ljude

Policija je saopštila da se pucnjava dogodila u severoistočnoj provinciji zemlje. Zvaničnik policije rekao je Rojtersu da informacije s mesta događaja još pristižu.

BBC javlja da je bivši policajac otvorio vatru u vrtiću na Tajlandu. Napadač je i dalje u bekstvu nakon napada u Nong Bua Lamphuu, na severoistoku zemlje.

Children are among at least 28 people killed in a gun and knife attack at a pre-school in Thailand https://t.co/LfUqp59Xuu