OVO JE OSUMNJIČENI ZA NAPAD U TAJLANDU - Bivši policajac upao u vrtić, ubadao i pucao u decu

Najmanje 30 ljudi je ubijeno, među kojima ima i puno dece, a strahuje se da ovaj broj nije konačan.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija napadača, za kojim se traga.

Kako se navodi, osumnjičeni je 34-godišnji bivši policajac je trenutno u bekstvu.

Conflicting reports about the number of casualties in Nong Bua-Lamphu childcare center shooting, but it seems much more than the initial 3.



Police have named a suspect, a 34-year-old former police officer. He's still on the run.