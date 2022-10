MAJKE VRIŠTE I JAUČU, BROJE SE ŽRTVE - Ovo su prvi snimci ispred vrtića u Tajlandu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Prema poslednjim podacima, ubijene su najmanje 32 osobe, od kojih je najmanje 10 dece.

Na snimcima se vidi potresna situacija ispred vrtića, brojni ljudi, verovatno roditelji, kako grle decu, dok drugi vrište.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR