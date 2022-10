Zbog klimatskih promena letnje suše 20 puta izvesnije

Suše, koje su proteklog leta pogodile tri kontinenta i zahvatile velike delove Evrope, SAD i Kine, postale su 20 puta izvesnije zbog klimatskih promena, zaključak je najnovije studije grupe naučnika koji istražuju veze između ekstremnih nepogoda i globalnog zagrevanja.

Suše su iscrpele vodu iz velikih reka, uništile useve, izazvale šumske požare, ugrozile životinjski svet kojem je voda prirodno stanište i dovele do restrikcija u korišćenju vode u Evropi. Pogodile su mesta koja se već suočavaju sa suvim vremenom u SAD, kao što su države na zapadu, ali i mesta gde su suše ređe, kao što je severoistočni deo SAD.

Kina je imala najsuvlje leto u poslednjih 60 godina, tako da je njena čuvena reka Jangcekjang - najduža u Aziji i treća najduža na svetu - bila tek upola široka nego obično, prenosi Glas Amerike.

Istraživači iz organizacije World Weather Attribution kažu da bi se ovakve vrste suša u severnoj hemisferi dešavale tek svakih 400 godina da nema klimatskih promena koje izaziva čovek. Oni sada očekuju da se ovakve suše ponove svakih 20 godina, imajući u vidu koliko se temepratura na globalnom nivou povećala.

Ekološke katastrofe, kao što je suša širom sveta, uz ogromne poplave u Pakistanu, predstavljaju "jasan pokazatelj klimatskih promena", kaže Marten van Alst, klimatolog na Univerzitetu Kolumbija i koautor studije.

"Uticaj klimatskih promena je vrlo jasan ljudima koji su ugroženi i pogađa ih veoma teško", kaže Van Alst i dodaje da se to odnosi "ne samo na one u siromašnim zemljama, kao što su ljudi pogođeni poplavama u Pakistanu... nego i one u nekim od bogatijih delova sveta, kao što je zapadna centralna Evropa".

Kako bi utvrdili uticaj klimatskih promena na isušivanje u severnoj hemisferi, naučnici su analizirali podatke o vremenu, kompjuterske simulacije i vlažnost zemljišta u različitim oblastima, sa izuzetkom tropskih.

Analiza je urađena uzimajući u obzir koliko se globalna temperatura već povećala, a to je za 1,2 stepena Celzuijusa, ali su naučnici upozorili da će temperatura nastaviti da raste i da je u studiji uračunat i taj faktor.

Uz dodatno zagrevanje od 0,8 stepeni Celzijusa, ovakve suše dešavaće se jednom u 10 godina u zapadnoj Centralnoj Evropi i svake godine u severnoj hemisferi, rekao je klimatolog na švajcarskom univerzitetu ETH Cirih, Dominik Šumaher.

"Vidimo ove kombinovane i kaskadne efekte duž različitih sektora i oblasti", dodao je Van Alst i zaključio da je jedan način da se ti efekti smanje umanjenje emisiija štetnih gasova.