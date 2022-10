Lekari joj 14 puta savetovali da ABORTIRA: Izdržala je trudnoću, a onda se dogodilo ČUDO (FOTO)

Kiera Meldrum, tada 20-godišnja trudnica iz Jorka, dobijala je savete lekara za pobačaj gotovo u svakoj nedelji trudnoće, nakon što je pregled pokazao da je njeno dete imalo poremećaj s radom creva.

Uprkos komplikacijama, odbila je pobačaj

Naime, Kiera je uprkos komplikacijama odbila pobačaj, pa je to izazvalo niz komplikacija, ali Kiera, koja je pretrpela četiri prethodna pobačaja, odbila je da pobaci svoju ćerku.

Kiera se porodila u 34. nedelji i bila je prestravljena da ne izgubi ćerku, koju je nazvala Lili-Rouz, jer su je hitno odveli na operaciju nekoliko minuta nakon rođenja.

