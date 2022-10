GORI KREČKI MOST KOJI POVEZUJE KRIM SA KOPNENIM DELOM RUSIJE: Vatrena stihija guta sve pred sobom, odjeknule eksplozije! (VIDEO)

Snimci, koji su rano jutros objavljeni pokazuju nekoliko vagona cisterni u plamenu koji gore na železničkom delu mosta, kao i deo oštećene kontrukcije tog dela ovog mosta koji na Zapadu zovu Putinovim grandizonim objektom.

BREAKING: Explosion hits the Crimean Bridge, causing a fire on the railway and a section of road to collapse pic.twitter.com/gWgCX9W6dr

Kako je došlo do ove nesreće nije poznato, ali se već uveliko spekuliše da su možda Ukrajinci dronovima kamikazama, koje su nedavno dobili od Poljske izvršili napad na voz koji je prevozio cisterne sa gorivom. Neki navode sabotažu, a treći sijaset čudnih stvari, koje su bizarne da bi bile navedene.

Wow. The road bridge appears to have been been damaged too. So it doesn’t appear to have been a bomb under the rail carriage. pic.twitter.com/pbx2ZMOZ7U