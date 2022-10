DA LI JE U OVAJ ŠLEPER POSTAVLJEN EKSPLOZIV KOJI JE RAZNEO KRIMSKI MOST? Rusi objavili snimak kamiona! (VIDEO)

Svi postavljaju jedno pitanje, na koje niko nema odgovor, kako je navodni vozač kamiona stigao na most, uprkos strogom pregledu pre ulaska na Kerčki most, gde su uvedeni strogi kontradiverzioni pregledi od kada je krenuo rat u Ukrajini i pojavile pretnje da će most biti dignut u vazduh.

U ovom slučaju ni čuvena vežba zadimljavanja mosta nije pomogla.

Elem, na društvenim mrežama pojavio se snimak navndoog šlepera, koji je sadržavao bombu koja se detonirala. Šleper je imao bezbednosnu porvoeru, što su navodno zabeležile i sigurnosne kamere, pre polaska na most.

Na snimku se vidi kako je policija ulazila u kamion, ali nije našla ništa sumnjivo, pa se pretpostavlja da je policajac onako, mahinalno, ovlaš pogledao unutrašnjost prikolice. Pretpostavlja se da je možda eksploziv bio sakriven među robom, koju je kamion prevozio, ali to su samo nagađanja.

Russian media show this moment of the alleged truck that (per Russian claims) exploded, at the time of its security checkup before it went on the bridge. Seems police glanced into it and didn't find anything interesting. pic.twitter.com/bzSZeRINo2