ZEMLJOTRES U GRČKOJ - Potres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale kod Patre

Epicentar zemljotresa zabeležen je na 26 kilometara udaljenosti od grada Amfise, glavnog grada prefekture Fokide u Grčkoj.

Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) saopštio je da se potres dogodio u blizini Patre. Zemljotres je bio 2 kilometra ispod površine zemlje, navodi EMSC.

Podaci o šteti još nisu poznati.

#Earthquake in 27 km SE of #Ámfissa (#Greece) 21 min ago (local time 01:02:28). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/lkrqT1eMx3 pic.twitter.com/9MtLTPUWDJ