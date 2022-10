KRIMSKI MOST DAN POSLE NAPADA - Železnica ponovo saobraća, automobili koriste jednu traku, a kamionima zabranjen prolaz!

Vozovi ponovo idu do Krima i nazad. Prvi voz je dan ranije kasno uveče vozio Krimskim mostom - prevezao je stotine putnika na kopno.

Do poluostrva može doći i automobilom. Saobraćaj je otvoren duž preživelog kraka, ali do sada uz ograničenja. Samo putnički automobili su dozvoljeni i to u obrnutom redosledu, jednom trakom. Druga traka radiće se ponovo, a obnova je planirana u bliskoj budućnosti.

Da bi građevinari mogli da rade danonoćno, biće vraćeno osvetljenje mosta.

Takođe, zamenik premijera Marat Husnulin nazvao je popravku bezbednosnih barijera prioritetnim zadatkom. Da bi se to uradilo, u bliskoj budućnosti će početi demontaža srušenih raspona .

Kamionima još nije dozvoljeno kretanje na nadvožnjaku – oni idu u region preko novih teritorija ili čekaju na pokretanje trajektnog prelaza .

Prvi trajket je stigao u Kerč da pokupi oko 100 ljudi. Prema planu, prvi brod, koji će ukrcati automobile, jutros će isploviti iz luke Kavkaz na Krasnodarskoj teritoriji.

Gađanje Krimskog mosta dogodilo se dan ranije. Urušila su se dva raspona automobilske deonice koja vodi ka poluostrvu. Tri osobe su poginule.