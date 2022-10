POGOĐEN NEMAČKI KONZULAT: Raketni napad u Kijevu (FOTO)

Raniji šef Fondacije Bel u Kijevu Sergej Sumleni objavio je na tviteru fotografije o posledicama raketiranja zgrade i napisao poruku nemačkom kancelaru Olafu Šolcu i ministarki spoljnih poslova Analeni Berbok.

- Zgrada u kojoj se nalazila kancelarija za vize nemačke ambasade u Kijevu je pogođena danas. Da li ima nekih reakcija Olafa Šolca ili Berbok? Želite li poslati par Leopard tenkova da na licu mesta pogledate stanje? - napisao je on, prenosi dnevnik "Bild".

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87