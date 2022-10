SIRENE PONOVO ODJEKUJU KIJEVOM - Raste broj žrtava u Ukrajini

Ukrajinske službe za vanrednu situaciju saopštile su da je 11 ljudi ubijeno, a 65 ranjeno u današnjim ruskim raketnim napadima na više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev.

