Rakić: Ugroženo je snadbevanje cele Evrope energentima. Inicijativa Srbije da se izgradi naftovod ka Mađarskoj je odlična ideja! (VIDEO)

Komentarišući pokušaj diverzije na Turskom toku, novinar Žarko Rakić, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da nije iznenađen, jer se, čini da su linije snadbevanja glavna meta.

- Energenti su strašno poskupeli, a sada imamo i ugroženo snadbevanje cele Evrope. Zaista smo u jednom začaranom krugu, iz koga skoro da ne vidimo izlaz. Inicijativa Srbije da se izgradi naftovod ka Mađarskoj je jedan od pokušaja da se makar ublaži ta loša energetska situacija – rekao je Rakić.

Rakić je rekao da veruje da ako EU nastavi ovim tempom da uvodi sankcije Rusiji, veoma brzo ukinuti i one izuzetke koje je napravila u poslednjem paketu.

- Moraće da natera sve članice da se odreknu ruskih energenata, ne znam zaista kako će to izgledati – rekao je Rakić.

Slavko Carić iz Erste banke, rekao je da je Srbija zemlja koja nema mogućnost pristupa morskim tokovima, pa moramo da pronalazimo, kako kaže, načine snadbevanja koja podrazumevaju prelazak goriva preko drugih zemalja.

- Videli smo da to nije dobra strategija, i uvek smo taoci nekog drugog i njegove volje. Ono gde Srbija sada ima ogromnu mogućnost da napravi iskorak napred jeste da postane regionalni evropski lider u obnovljivim izvorima. Mi imamo mogućnosti i u hidro kapacitetima, i u vetru, pa čak i u Suncu, da instaliramo sve to što može da zameni sve to. Postoje sredstva i tehnologija, a imamo i kapacitete – rekao je Carić.

Kako kaže, država tu može jako puno da pomogne sa infrastrukturom, sa regulativom i može, dodaje, da otvori mogućnost domaćim i stranim investitorima da ulažu u obnovljive izvore energije i da, kako kaže, postanemo izvoznik električne energije, umesto da budemo uvoznik.

- Velika Britanija je možda najlošija zemlja po pitanju globalne inflacije, porasta cene energenata i to što su se opredelili za Bregzit, koji još nije završen do kraja. Oni su se tokom 20 godina, okrenuli određenim proizvodnjama, i oni momentalno imaju najveći problem – rekao je Carić.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić, rekao je da se čini da je atomska energija budućnost. Kako kaže, bilo bi pametno da se Srbija uključi u neki od okolnih atomskih projekata gde bi mogla da se uključi kako bi odatle rešavala problem.

- Ja mislim da nije problem kada političke stranke i ličnosti imaju ideju o tome kako bi trebala Srbija da se ponaša. Oni mogu da misle kako žele. Nije to posredi. Posredi je neprestana potreba da se protivnik šutne i uništi, a u ovom slučaju to je Aleksandar Vučić – rekao je Krstić.

Kako kaže, problem je obmana građana, dok, dodaje, stav o tome šta je dobro ima svaki građanin i svaka stranka.

