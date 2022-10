PUTINOV POSLANIK, ČLAN JEDINSTVENE RUSIJE IZNENADA PREMINUO U 47. GODINI: Sumnja se sa je ovo uzrok smrti

Petrunjin je bio zamenik Državne Dume i prvi zamenik predsednika Komiteta za energetiku Dume, a član je Putinove stranke "Jedinstvena Rusija".

Neki ruski mediji javljaju da se poslanik već duže vreme borio sa posledicama kovid infekcije. Ruska Državna duma je u zvaničnom saopštenju napisala da je "Petrunjin preminuo u 47. godini nakon teške bolesti".

Nikolai Petrunin, a State #Duma deputy from the United #Russia party, has died. In addition, the parliamentarian was deputy chairman of the Committee on Energy.



The man was 46 years old. Details about the incident are not reported. pic.twitter.com/hFVVgXFb3B