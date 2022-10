UČINILA IM VELIKU USLUGU, PA SU JE ŠUTNULI: Ovako Megan Markl i princ Hari IZBACUJU ljude iz života! Surovo i po kratkom postupku!

Megan Markl bije glas da s lakoćom odstranjuje ljude iz svog života, čemu u prilog govori i činjenica da je to uradila i jako dobrim prijateljicama.

Među njima je i Kelei Tomas Morgan, koja je nedavno prvi put snimljena u javnosti nakon što su se ona i bivša glumica razišle. Bila je u crno-beloj kombinaciji koja je odgovarala njenom, kako se činilo, lošem raspoloženju.

Američki mediji su početkom oktobra preneli da su Megan i princ Hari odlučili da otkažu saradnju s PR agencijom iz Njujorka, s kojom je radila od početka svoje glumačke karijere.

"Ovo je stvarno velika stvar za Megan... Ona smatra da ne treba više da plaća puno novca spoljnoj firmi da radi PR za nju i Harija", ispričao je izvor blizak supružnicima za Eden.

Kelei je partnerka u toj kompaniji za odnose s javnošću i godinama je dobra prijateljica s Markl. Bila je i na njenom venčanju s Harijem u maju 2018, a osmišljavala je i strategiju za kraljevsku turu para po Africi 2019. godine.

Američki mediji su pisali da je Kelei iskoristila svoju mrežu kontakata i savetnika da bi pomogla supružnicima da se smeste u Kaliforniji. Navodno je PR glumcu i reditelju Tajleru Periju, koji je pozajmio svoje imanje u Los Anđelesu Megan i Hariju kada su se tek doselili u Ameriku.

Uprkos svemu što je Morgan učinila za njih, ipak su odlučili da je otpuste. Zamenili su je s Kristin Širmer, koja je glavna za komunikacije Archewell organizacije.

Inače, Megan se rešila i svoje najbolje prijateljice iz detinjstva, Ninaki Pridi. "Sve što sada mogu da kažem je da je Megan jako proračunata u načinu na koji se odnosi prema ljudima i vezama. Ima strategiju za stvaranje kruga prijatelja. Jednom kada odluči da nisi deo njenog života, može biti jako hladna. To je njen mehanizam isključivanja. Donese odluku, i to je to", ispričala je Ninaki.

Družile su se od detinjstva i imale su sestrinski odnos. Ninaki je čak bila Markl kuma na venčanju s prvim suprugom, filmskim producentom Trevorom Engelsonom. Međutim, Megan ju je lako "izgurala" iz svog života dok je gradila put prema slavi.

Nije jedina koja je postala nepotrebna glumici u određenom trenutku. Hladan tuš je od nje doživela i stilistkinja, njena bivša najbolja prijateljica Džesika Malroni. Sprijateljile su se zahvaljujući seriji "Suits", zbog koje su preselile u Toronto.

Džesika i njeno troje dece je bilo i među zvanicama na Meganinom kraljevskom venčanju s Harijem. Ipak, uskoro ju je Markl zaboravila kada je izgubila posao zbog optužbi da se ponašala poput privilegovane belkinje, iako je ona navodno očekivala da će stati u njenu odbranu.

Markl se odrekla i prijateljice Lizi Kandi, engleske televizijske ličnosti i bivše supruge fudbalera Džejsona Kandija, kada je postala deo kraljevske porodice. Neki kažu da je to opravdano s obzirom na to da je Lizi redovna pojava u britanskim medijima.

Kandi je rekla da je upoznala Megan 2013. na dobrotvornoj gala večeri u Londonu ubrzo nakon što je glumica okončala svoj brak s Engelsonom. "Pitala me poznajem li kojeg slavnog tipa i rekla da je slobodna i jako voli engleske muškarce", prepričala je Lizi njihov razgovor.

