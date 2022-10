Rusiju su demonizovali njeni pregovarački partneri, posebno predsednika Putina, rekao je u specijalnoj emisiji Srđana Predojevića na TV VESTI, bivši ambasador i predsednik srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić.

Pajić je rekao da je da je naša zemlja uvek imala u diplomatskom planu razrađenu taktiku šta raditi ukoliko napad dođe sa zapada, a šta akoa dođe sa istoka.

- Oduvek postoje tačno razrađeni scenariji, međutim, ovde diplomatija ne funkcioniše. I to je tako zato što su Rusiju demonizovali njeni pregovarački partneri, posebno predsednika Putina. Zatim, i Lavrov je na tim listama, onih kojima je zabranjeno putovanje u zemlje koje su okupljene oko SAD i Brisela - rekao je Pajić.

Kako kaže, imamo pokušaje evropskih lidera, pre svega Makrona i Šolca, koji su najneposrednije zainteresovani da se ovaj sukob okonča, da se nađe neko rešenje.

- Međutim, ujedinjeni zapad u sankcijama protiv Rusije i pomoći Ukrajini, nema usaglašenu platformu za pregovore - rekao je Pajić.

On je rekao da zapad očekuje da će njihova pomoć Ukrajini, koja je, kako kaže, svakim danom sve veća, dovesti Rusiju do iscrpljenja resursa i dovesti do nemogućnosti nastavka rata.

- Treba imati u vidu da Rusija još uvek mahom koristi staro oružje, oni imaju velike zalihe municije, Sovjetski savez se spremao za sukob, imaju sigurno dovoljno rezervi za vođenje i intezivnijih ratova - rekao je Pajić.

Kako kaže, SAD isto imaju problema da Ukrajini isporuče potrebne sisteme za ratovanje. Dodaje da je njihova računica da bi Rusija mogla da iscrpi vojne resurse, vrlo problematična.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan, rekao je da ne možete da pošaljete u neku državu strance, a da ne privuku pažnju u trenutku ratovanja.

- Očekuju se terorističke akcije, čak su i najavljene, a neke su se već i dogodile. Oprez je na visokom nivou, posebno na delu Krima, gde su teroristički napadi bili i ranije - rekao je Karan.

Kako kaže, ove terorističke akcije planiraju i izvode oni koji bi trebalo da se bore protiv terorizma.

- Oni se povezuju na tom planu novih metoda hibridnog ratovana i napada. Do sada smo imali to da obaveštajne službe stoje iza akcija koje sprovode teroristi, ali sada imamo slučaj da su operativci službi prisustvni u blizini gde se izvode terorističke akcije - rekao je Karan.

Stručnjak za SAJBER bezbednost Luka Milinković, komentarišući hakerske napade, rekao je da je situacija sa digitalnim svetom takva da se jako može ugroziti bezbednost, kao i da se može uticati i na zdravlje ljudi preko sistema.

- Imamo mnogo pametnih uređaja i sve je to nešto što nas uvlači u svet lagodnosti i navika. Kada se za to ukaže prilika, neki haker može takve sisteme da iskoristi za svoje napade - rekao je Milinković.

Kako kaže, mi se stalno trudimo da povećamo verovatnoću naše bezbednosti.

- Stvar je u tome da ne možemo nikada biti 100 posto bezbedno. Svako od nas zaključa auto i stan kada izađe iz njega, tako bi trebalo da se ponašamo prema svojim digitalnim uređajima. Da imamo šifre za sve naloge i uređaje. Trebamo te naloge da kreiramo na pravilan način - rekao je Milinković.



