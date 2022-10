BRAĆA PRIZNALA UBISTVO NOVINARKE NA MALTI - Obrt na suđenju, lokalni biznismen naručio likvidaciju?! (FOTO)

Pol Karuana Galicija, jedan od tri sina ubijene novinarke, pozdravio je taj potez, opisavši ga na Tviteru kao "utešnu vest".

Posle njihovog priznanja krivice, do sada su četiri osobe sada priznale da su učestvovale u ubistvu.

Peta osoba, lokalni biznismen Jorgen Fenek, još uvek u zatvoru čeka suđenje.

Tužioci veruju da je on naručio ubistvo, što on poriče.

U intervjuu za Rojters ranije ove godine, DŽordž Deđorđo je priznao da je počinio zločin.

Advokat braće je, takođe, rekao da Deđorđovi traže pomilovanje u zamenu za otkrivanje svega što znaju o drugim ubistvima, bombama i zločinima.

Njihov zahtev za pomilovanje nije prihvaćen i poroti sačinjenoj od pet muškaraca i četiri žene je na početku postupka naloženo da razmotre samo ono što su čuli u sudnici.

Novinarka Dafne Karuana Galicija je istraživala korupciju na Malti i ubijena je 16. oktobra 2017. godine kada je pod njen auto postavljena bomba

A break in the clouds.



Guilty: Degiorgio brothers admit killing Daphne in sensational turnaround https://t.co/uIrRkbkWd0