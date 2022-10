'MNOGI POLITIČARI SADA DRHTE' Šta čeka Evropu nakon ostavke Liz Tras? Andrić: Pošteno je odustati od zadataka koje niste sposobni da ispunite!

Britanska premijerka Liz Tras podnela je ostavku i istovremeno se povukla sa liderske pozicije u Konzervativnoj partiji, istakavši da u sadašnjoj situaciji nije u stanju da vodi državu. Mandat Trasove od samo 45 dana ostaće upisan kao ubedljivo najkraći u britanskoj istoriji, ispred Džordža Kanina, iz 1827. godine, od 119 dana.

Prethodno je poslanica iz redova Konzervativne partije Šeril Marej podnela zahtev Parlamentu za izglasavanje nepoverenja premijerki, objasnivši da je "polagala velike nade u Liz Tras, ali je njena pozicija postala neodrživa".

Do kurcšlusa je došlo pošto je Trasova lansirala svoj mini-budžet, koji je oborio vrednost funte i državnih obveznica, poremetio tržište i napravio rascep unutar Konzervativne stranke. Iako je priznala grešku, izjavila je da je borac i da će srediti nered, juče je digla ruke.

Jasmina Andrić urednica "Odbrane" kaže da je pošteno odustati od zadataka koje nismo sposobni da ispunimo.

- Poštenije je da odustanete nego da nešto radite pogrešno, što kod nas nije slučaj. Mnogi političari sada drhte, jer se boje dolaska nuklearnog taktičkog naoružanja. Imate i ekonomsku i energetsku krizu, vi stanovništvu morate da obezbedite sve to... Nije jednostavno, veliki je to izazov za sve koji se nalaze širom Evrope - rekla je Andrić.

Novinar Džon Bosnić kaže da je Lit Tras imala ulogu da samo "popuni mesto", a onda joj je taj "neko" rekao da je vreme da se povuče.

- Svaka država ima svoje senke - dodao je Bosnić.

Prof dr Duško Tomić profesor Američkog univerziteta za bezbednost u UAE govoreći o trenutnim dešavanjima u Evropi istakao je da ona plaća cenu delovanja previda u prošlosti.

- To je pogrešna energetska politika, imamo Francusku tu. Došli su u poziciju da traže od Alžira da im dostavlja gas, ali su u kontra meri tražili da se osudi francuski genocid... Dakle, to su neke kompenzacije... - dodao je on.

Kako ističe, svi sada traže nove alternativne izvore snabdevanja.

- Ovo nema veze sa Trećim svetskim ratom. Ovo su implikacije došle zbog aktivnosti u Ukrajini. Tu je došlo do neminovnih dešavanja, jer intencije ljudi iz senke bile su takve da se što više približe Moskvi - priča Tomić.

To su, kako je Tomić dodao, strateške igre koje su prisutne iz dana u dan.

- Svaka upotreba nuklearnog oružja povući će i ostala. Hemijska, i mnoga druga. nadam se da postoji zrno razuma u svetu, i da do toga neće doći - priča Tomić.

