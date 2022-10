MASAKR U ŠKOLI! UBIJENA 3UČENIKA: Ranjeno više osoba, policija upucala napadača!

Pucnjava je prijavljena nešto posle 9.00 po lokalnom vremenu, posle čega je nekoliko stotina đaka, učitelja i osoblja bežeći napustilo zgradu.

Kako prenosi AP, policijska vozila su odmah opkolila školu.

Udruženje državnih škola Sent Luisa navelo je na Tviteru da je policija “brzo zaustavila” napadača, dok je lokalna policija tvitovala da je napadač u pritvoru. FBI je nakon toga objavio da više ne postoji neposredna pretnja po školu, a iz gradske uprave su saopštili da su ranjeni učenici prebačeni u bolnicu, ne navodeći koliko su ozbiljne povrede.

At least six people were taken to a hospital, including the male suspect, after a shooting at a St. Louis school https://t.co/mze2p4HXOV