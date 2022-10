NAJMANJE 26 POVREĐENIH! Jak zemljotres pogodio Filipine, evakuisana bolnica, mnogi delovi bez struje

U zemljotresu jačine 6,4 stepena po rihteru koji je juče pogodio Filipine povređeno je najmanje 26 osoba, a pričinjena je i velika materijalna šteta, saopštile su vlasti.

Zemljotres se dogodio juče u 22.59 po lokalnom vremenu u blizini grada Lagajana u pokrajini Abri, 348 kilometara severno od Manile, objavio je filipinski Institut za vulkanologiju i seizmologiju.

Imao je početnu magnitudu od 6,7, ali je kasnije smanjena na 6,4, saopštio je institut.

Mnoge građevine su oštećene, a ulice neprohodne zbog odrona kamenja.

BREAKING 🇵🇭 : A 6.5 magnitude #Earthquake aka Lindol, jolted the #Philippines ' Tineg, Abra Region & other parts of Northern Luzon on Tuesday evening as students left their boarding houses pic.twitter.com/fjema1jLjI

U nekim pogođenim pokrajinama nestalo je struje, a kuće i zgrade su oštećene, pokazuju prve procene.

Bolnica u obližnjoj pokrajini Ilocos Norte evakuisana je nakon što se urušio plafon, pokazuju fotografije koje je agencija za zaštitu od požara objavila na Fejsbuku.

Neke su ulice neprohodne zbog odrona kamenja ili pukotina, objavila je nacionalna agencija za katastrofe.

Earthquake with magnitude 6.7 recorded in the Philippines, the epicenter was located 9 kilometers southeast of Pinil: first images#Earthquake #Philippines pic.twitter.com/PMpSE7pjSb