PROGLAŠEN MRTVIM, POSLAT U MRTVAČNICU I ONDA ŠOK! Policija na nogama, porodica se već oprostila - pronađena sveža krv!

Medicinske sestre u jednoj australijskoj bolnici su poslale telo muškarca u mrtvačnicu i one se sada nalaze pod policijskom istragom.

Jedna bolnica u Australiji se nalazi pod policijskom istragom nakon incidenta koji se dogodio u mrtvačnici. Medicinske sestre su poslale telo muškarca u mrtvačnicu da bi doktor otkrio da je taj muškarac zapravo živ, piše "Independent".

Kevin Rid (55) je pacijent palijativnog zbrinjavanja (odnosi se na zbrinjavanje pacijenata obolelih od teških, hroničnih oboljenja) i on je navodno preminuo 5. septembra. Lekari su detaljnom istragom utvrdili da je on mogao da umre 6. septembra. Svi su shvatili da je došlo do fatalne greške kada je telo stiglo u mrtvačnicu i kada je doktor otkopčao crnu torbu za telo. Pronašao je svežu krv na odeći i video je da su Kevinove oči širom otvorene.

Medicinske sestre u Opštoj bolnici Rokingem su mislile da je Kevin umro i obavestile su o tome njegovu porodicu. Dežurni lekar nije stigao da ode i potvrdi smrt, a medicinske sestre su svakako već obavestile porodicu navodno preminulog. Nakon proglašenja smrti Kevina Rida, organizacija za donaciju organa je zamolila da dobije njegove organe.

Doktor je primerio svežu krv i otvorene oči, a onda je Kevin pomerio i svoje ekstremitete. Hitno su preduzete mere pomoći Kevinu. Izvršni direktor Opšte bolnice Rokingem Pol Folden je objasnio da su članovi porodice došli u bolnicu nakon primljenog obaveštenja da je Kevin umro. Navodno su čak i proveli nekoliko trenutaka kraj njegovog kreveta pre nego što je prebačen u mrtvačnicu.

Nije utvrđeno šta se tačno dogodilo da bi medicinske sestre proglasile Kevina mrtvim. Obaveštena je policija kao i nadležni sud zapadne Australije koji su pokrenuli detaljnu istragu. Prema rečima Pola Foldena, ne istražuje se navodna smrt pacijenta već "protokol nakon smrti pacijenta".

Šta je palijativno zbrinjavanje?

Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života obolelih i njihovih porodica, suočavajući se sa problemom a koji prate bolesti koje direktno ugrožavaju život pacijenta kroz sprečavanje i ublažavanje patnji putem rane identifikacije i besprekorne procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. Moderna upotreba termina palijativnog zbrinjavanja pripisuje se dr Balfour Mount, jednom od osnivača Pokreta za palijativno zbrinjavanje/hospis Severne Amerike (North American Hospice/Palliative Care Movement). Konačno značenje još uvek se razvija, jer palijativno zbrinjavanje pokušava da ublaži patnju povezanu sa bolešću, a ne isključivo terminalnu bolest. Akcenat ostaje na pacijentima sa ozbiljnim, najčešće hroničnim bolestima koje ugrožavaju život. Cilj pallijativnog zbrinjavanje je poboljšanje kvaliteta života, kako za pacijenta, tako i za članove porodice

