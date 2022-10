Zaharova: Zapad da odvrati Kijev od opasnih poduhvata

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova pozvala je danas Zapad da iskoristi svoj uticaj kako bi odvratila Ukrajinu od planova da upotrebi tzv. prljavu bombu.

"Pozivamo Zapad da utiče na svoje ukrajinske štićenike da napuste ovaj veoma opasan i rizičan poduhvat. I ne samo ovaj, već i sve one poduhvate, aktivnosti i akcije koje mozemo nazvati nuklearnom ucenom, jer sve to dovodi do nepovratnih posledica i moguće masovne smrti nevini civila", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenosi TASS.

Ona je ocenila da se Kijev služi „nuklearnim ucenama“ kako bi od Zapada dobio veću vojnu i finansijsku pomoć.

"Sasvim je moguće da ovu nuklearnu ucenu kijevski režim koristi kako bi obezbedio veću finansijsku i vojnu pomoć Zapada“, rekla je Zaharova.

Ona smatra i da ta pomoć nije pomoć za narod, niti suži odbrani Ukrajine, već predstavnicima režima jer se, kako kaže, veliki deo tih sredstava odmah deponuje na njihove privatne račune, prenosi ruska agencija.