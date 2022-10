DRAMATIČNI KADROVI: Čuvena slika 'Devojka sa bisernom minđušom' na METI eko-aktivista (VIDEO)

Klimatski aktivisti su gađali čuvenu “Devojku sa bisernom minđušom” holandskog majstora Johanesa Vermera u muzeju u Hagu, izvestila je u četvrtak holandska televizija, ali umetničko delo očigledno nije oštećeno.

Holandska policija saopštila je da su tri hapšenja izvršena u muzeju, ali nije navela detalje.

NOW - Attack on Johannes Vermeer's famed "Girl with a Pearl Earring" painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb