'VELIKO SPREMANJE' ĐORĐE MELONI: Plan premijerke usmeren na olakšice građanima, posebnom mladim, i privredi

Oba italijanska poslanička doma izglasala su poverenje novoj premijerki Đorđi Meloni posle detaljnog programa plana Vlade za narednih pet godina, sa velikim poduhvatima na raznim nivoima života. Najavila je olakšice za ugroženu proizvodnju i građane na Apeninskom poluostrvu, "jer će cene energija dovesti do toga da se građani moraju susresti sa novim nivoom inflacije koja će stići do 11,1 odsto na godišnjem nivou i neminovno dovesti do drastičnog pada kupovne moći".

Italija se poslednjih 10 godina spustila na poslednja mesta u Evropi po industrijskom rastu, a po bruto društvenom proizvodu na drugo, posle Grčke. Pored poreskih olakšica za preduzeća, zapošljavanje po formuli "zaposli više, plati porez manje", raznih vrsta stimulacija, ograničavanja poreza na zarade do 100.000 evra na 15 odsto, ukidanje državne pomoći za one koji su je zloupotrebili. Kome se, naime, ponudi posao, a on ga ne prihvati, ukida se takva vrsta pomoći koja je iznosila u proseku 552 evra mesečno. U 2022. godini primalo je 3,6 miliona osoba, među njima oni koji su istinski siromašni, ali i oni koji su odbijali posao, a radili na crno.

Pošto se dugi niz godina čuje da Italija nije zemlja za mlade, program nove premijerke krenuo je upravo od njih, da ne bi morali da traže zemlju gde će živeti bolje, olakšicama na raznim nivoima i kresanjem oporezivanja. Srednja cena čuvene pečurke tartufo bjanko u Italiji iznosi 4.500 evra po kilogramu, jer se radi o izuzetnom specijalitetu, ali na njih se plaća porez sa olakšicom, samo pet ili 10 odsto, u zavisnosti od toga je li sveža ili zamrznuta. A porodica koja ide u samoposlugu da kupi sve što joj je potrebno za bebu, od mleka u prahu pa nadalje, plaća porez 22 odsto, kao de je hraniti dete luksuz.

Od ovog paradoksa vlada je krenula u reformu oporezivanja, pa će se olakšice proširiti na čitav spektar primarnih dobara - pet, a ne 22 odsto je manevar koji će ući u finansijski plan za 2023. godinu. Polazna tačka biće upravo proizvodi za decu, pelene, biberoni, sva kozmetička sredstva za negu mališana, kolevke, kolica. Samo na tome jedna italijanska porodica uštedeće godišnje, u proseku, 1.000 evra.

