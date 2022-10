PUTIN PROGOVORIO O NUKLEARNOM ORUŽJU: Evo šta je predsednik Rusije rekao o njegovoj upotrebi u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će strah od upotrebe nuklearnog oružja postijati sve dok i ono postoji.

Upitan za nuklearno oružje tokom današnjeg obraćanja, Putin je rekao:

"Nuklearno oružje postoji, uvek postoji strah da se upotrebi. Mislim da neću pogrešiti kad kažem šta je cilj. Već sam spomenuo diktat zapadnih zemalja i njihov pritisak na nama prijateljske zemlje. Oni traže nove argumente kako bi uverili naše prijatelje ili neutralne zemlje da se svi moraju suporstaviti Rusiji", kazao je Putin.

Prema njegovim rečima, Moskva nikad ništa nije rekla o upotrebi nuklearnog oružja.

"Bildanje tenzija da će Rusija upotrebiti nuklearno oružje, to se radi da bi sklonili naši prijatelji. To je poruka njima da vide s kim sarađuju, da je Rusija opasna, da ne kupuju i ne prodaju ništa nam. To je primitivan cilj", dodao je Putin i nastavio:

"Liz Tras je rekla da su oni nuklearna sila i da je ona spremna to učiniti. Niko nije ništa rekao".

On kaže da "kijevski režim stalno govori o nuklearnom oružju".

"Sad su rasprave šta mi radimo u elektrani Zaporožje. Šta radimo? Kažu da je mi gađamo. Jesu li poludeli. Pa mi je čuvamo, naše trupe su tamo - rekao je.

Kaže da je pričao s jednim zapadnim liderom o teškom naoružanju u nuklearnoj elektrani. Putin je rekao da mu je zapadni lider rekao da uklone to oružje, a da mu je Putin odgovorio da tog oružja tamo i nema.

"Niko ne spominje da ukrajinske trupe granatiraju nuklearnu elektranu", kaže Putin i dodaje da se za sve krivi Rusiju.

Predsednik Rusije je rekao da se priprema incident s prljavom bombom. Kaže da znaju i gde se i kako to priprema.

"Priprema se da se kaže da je Rusija to napravila. Ali nema smisla da mi to napravimo, ni vojno niti politički. Jedina zemlja u istoriji koja je koristila nuklearno oružje protiv nenuklearne zemlje je SAD. Šta je bio cilj? Nije bilo vojnog cilja, to nije imalo smisla. To je bilo samo protiv civila. Je li bio ugrožen integritet SAD-a? Nije. Vojni sistem Japana je već bio poražen", rekao je Putin.

