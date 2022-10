PAO VATROGASNI AVION: Srušio se na padini vulkana Etna

Vatrogasni avion srušio se na jednu od padina planine Etna na italijanskom ostrvu Sicilija, piše lokalni list la Sicilija. Prema pisanju lista Korijere del Mecođorno, u avionu su bila dva člana posade koji su poginuli.

Avion službe civilne odbrane, angažovan je na gašenju šumskih požara u blizini grada Katanije.

Do nesreće je došlo nakon što se vratio u more po vodu za gašenje. Svedoci nesreće javili su da je nakon pada došlo do eksplozije koja je dovela do požara. Na lice mesta stigli su karabinjeri i spasioci.

