STRAVIČNO! UBILA PRIJATELJICU PA JOJ ODRUBILA GLAVU: Telo strpala u kovčeg i dva sata ga nosila po Londonu! (VIDEO)

Naime, 38-godišnja Džema Mičel navodno nije uspela izvući 200 hiljada funti od nesrećne žene za popravku trošne kuće u severozapadnom Londonu.

Pošto joj 67-godišnja Me Kuen Čong nije dala novac, mlađa žena ju je krajem juna prošle godine ubila, a njenih se ostataka rešila. Potom je falsifikovala testament kako bi nasledila deo njenog bogatstva, tvrdi tužilaštvo.

Da je testament lažan, otkriveno je kada je pretražen dom starije žene koja je svoju imovinu zapravo ostavila porodici i humanitarnim udruženjima, piše Skaj njuz.

Met Police Detective Chief Inspector Jim Eastwood said after Jemma Mitchell was convicted: "These were evil acts carried out by an evil woman and the only motive clearly was one of financial gain"#icymi https://t.co/tJMuAF9SE0