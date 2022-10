Najboljeg druga naterao da ISKOPA SEBI GROB, pa ga ubio jer mu je SILOVAO DETE: Pušten na slobodu posle 6 meseci

Njegovom puštanju je doprineo pritisak javnosti koja je otvoreno stala njegovu u odbranu. Peticiju za puštanje Vjačeslava je potpisalo više od 2.500 građana.

Zbog pritiska javnosti je prethodno presuda ocu preinačena iz ubistva u podsticanje ubistva.

Vjačeslav je prvobitno bio optužen da je nožem izbo prijatelja Olega kojeg je prethodno naterao da iskopa sopstveni grob, nakon što je na njegovom mobilnom telefonu otkrio snimke na kojima je seksualno zlostavljao njegovu tada šestogodišnju ćerku.

Kasnije je istraga pokazala da otac nije ubo Olega u šumi u kojoj je njegovo telo kasnije pronađeno u improvizovanoj grobnici. Postoje tvrdnje da je Sviridovu dat ultimatum da ode u policiju i prizna da je seksualno zlostavljao devojčicu ili da se suoči sa gnevom oca.

Policija je saslušala i devojčicinu majku, koja je otkrila da su ona i njen suprug dali ultimatum Olegu da se sam preda policiji do osam časova uveče ili da se sam ubije. Ipak, kasnije te večeri, otac je odlučio da se osveti i primorao je svog nekadašnjeg najboljeg druga da pođe sa njim u šumu i da sa sobom ponese lopatu.

