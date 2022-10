SNIMAK HORORA IZ KOREJE! 59 MRTVIH, preko 150 povređenih u STAMPEDU u Seulu! LEKARI REANIMIRAJU LJUDE NA ULICI! (VIDEO)

Incident se dogodio u subotu u prestnici Južne Koreje, Seulu, saopšteno je iz Službe za vanredne situacije.

Hitna pomoć je primila najmanje 81 poziv od ljudi u Itaevonu koji su naveli da teško dišu. Lekari na ulicama ukazuju pomoć povređenima.

More than 50 people were injured at the Halloween celebration in Seoul



According to the media in South Korea, at one point a stampede broke out during the celebration. The media report that a large number of people were run over, and some are in danger. pic.twitter.com/61Az2vwoEZ