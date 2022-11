BIZARNE NAVIKE NOVOG BRITANSKOG KRALJA: Čarls ne putuje bez plišanog mede i daske za wc šolju! JEDAN OD NAJEKCENTRIČNIJIH VLADARA!

Kralj Čarls Treći ima niz jedinstvenih zahteva kada putuje, tvrdi pisac Kristofer Andersen, i kao primer navodi da britanski monarh putuje sa plišanim medom i sopstvenom toaletnom daskom.

Navodne zahteve 73-godišnjeg monarha podelio je Kristofer Andersen, autor knjige koja treba da izađe iz štampe Kralj: Život Čarlsa Trećeg. Andersen je za Entertaintment Tonight rekao da je Čarls, jedan od najekscentričnijih suverena koje je Velika Britanija ikada imala".

Andersen kaže da se mnoge od kraljevih čudnih navika odnose na vreme koje provodi van kuće i da Čarls „još uvek putuje sa plišanim medvedićem iz detinjstva" kojeg ima „od kada je bio veoma malo dete". On je dodao da je jedina osoba kojoj je dozvoljeno da sašije plišanog medveda, kada je to neophodno - kraljeva dadilja iz detinjstva, Mejbl Anderson, „s kojom je ostao veoma blizak".

Pored plišanog mede iz detinjstva, Andersen takođe tvrdi da Čarls „putuje i sa toaletnom daskom". Tvrdnja nije sasvim nova, jer je autorka i bivša urednica Vanity Fair-a Tina Braun prethodno to isto nagovestila u svojoj knjizi The Palace Papers: Inside the House of Windsor.

U toj knjizi, objavljenoj ranije ove godine, ona tvrdi da Čarls insistira na tome da ponese svoj „anatomski krevet, toaletnu stolicu i toaletni papir „klineks velvet" kada putuje.

Kralj je navodno takođe poseban kada je u pitanju hrana koju konzumira dok je na putu. Andersen je za Entertaintment Tonight rekao da insajderi iz palate tvrde da Čarls dovodi svog kuvara kada večera u tuđoj kući.

„Ljudi koji rade u palati, ljudi koji su radili za njega kažu da, kada ide na večere - često vodi svog kuvara, kako bi mu spremio obrok koji će jesti odvojeno za stolom", rekao je Andersen.

O Čarlsovim jedinstvenim navikama u ishrani ranije je govorio bivši kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi u dokumentarnom filmu Kanala 5 Tajne kraljevske kuhinje iz 2019.

Kuvar je tvrdio da, kad god je kraljevska porodica došla da poseti svoju pokojnu majku kraljicu Elizabetu Drugu u Bakingemskoj palati, on je „uvek dolazio sa paketom onoga što mu treba".

Mekgrejdi je ispričao da kralj za doručak jede - kompot od šljiva. Zahteva da se posluže dva ploda, ali pojede uvek samo jednu šljivu sa malo soka.

„Slao sam mu po dve šljive i on bi uzeo jednu, tako da bi se druga vratila posle doručka, a ja bih je vratio u teglu i sačuvao je."

Mekgrejdi je rekao da je, kada je pokušao da pošalje Čarlsu samo jednu šljivu, dobio zahtev od kraljevskog konobara da ipak bude poslužena i druga. „Tako da sam morao da šaljem po dve svakog jutra", rekao je.

Još jedna neobična stvar je i Čarlsovo navodno gađenje prema „kockama leda" „Veliki broj članova kraljevske porodice ih ne voli jer im se ne sviđa zvuk zveckanja koji prave kocke", objasnio je Anderesen.

Andersen je takođe govorio i o ličnosti kralja i tvrdi da je Čarls „veoma ćudljiv" i da ponekad ima „vulkanski temperament" i da ume da pobesni.

