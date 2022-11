HARKOVOM ODJEKUJU EKSPLOZIJE Oštećen jedan od KLJUČNIH energetskih objekata Ukrajine (VIDEO)

Tokom noći odjeknule su eksplozije u Harkovu, a kako se saznaje oštećen je jedan od ključnih objekata Ukrenerga.

Jedan od ključnih energetskih objekata Ukrajine ozbiljno je oštećen, saopštila je nacionalna energetska kompanija Ukrenergo na svom Telegram kanalu.

- Prošle nedelje je oštećen jedan od ključnih objekata Ukrenerga. To je uticalo na snabdevanje niza područja, u kojima je situacija i dalje teška - navodi se u saopštenju

⚡️The key energy facility of Ukraine was seriously damaged last week, – Ukrenergo says:



"No power system has ever suffered such large-scale damage, which has been inflicted on Ukrainian energy since October 10. pic.twitter.com/aHhVEsWZSg