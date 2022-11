LAŽNA VEST DA JE LAVROV U BOLNICI! Zaharova ga snimila: Ne verujemo svojim očima, sedi pored mene i zajedno čitamo (VIDEO)

Vodeći američki i britanski mediji javili su jutros da je ruski šef diplomatije "Sergej Lavrov hitno prebačen u bolnicu na Baliju, gde se inače održava samit Grupe 20, u čijem radu on učestvuje.

Međutim portparolka ruskog MIP odmah je to demantovala na Telegramu rekavši da je posredi lažna vest i da čudom ne može da se načudi jer upravo sede jedno do drugog i zajedno čitaju laži.

Maria Sakharova poste une vidéo de Lavrov préparant ses dossiers en short sur la terrasse de sa chambre d’hôtel. https://t.co/rRIOTZvRad pic.twitter.com/9STZMK20Yv — Monique Plaza (@MoniquePlaza3) 14. новембар 2022.

- Sedim sa Sergejem Viktorovičem (Lavrovom) u Indoneziji i čitamo vesti. Ne verujemo svojim očima: izgleda da je on u bolnici. Naravno, to je lažna vest do sada neviđena - napisala je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova na Telegramu.

