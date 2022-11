HAOS U KINESKOM GRADU GUANGDŽOU: Protesti zbog novih kovid mera, pobesneli građani se tuku sa policijom i RUŠE BARIKADE (VIDEO)

Sudeći prema snimcima koji se šire društvenim mrežama, hiljade Kineza je izašlo na ulice i počelo da ruši barikade, a vide se i sukobi sa policijom i vladinim zvaničnicima.

Stanovnicima koji žive u Guangdžuu naređeno je da posete najbližu stanicu za testiranje i ostanu kod kuće, a takođe su zatvorene škole i ukinute usluge javnog prevoza širom grada.

U ovom gradu je samo jednom članu svakog domaćinstva bilo dozvoljeno da kupuje hranu, a razlog za to jeste 3.775 ljudi zaraženih koronavirusom, uključujući 2.996 onih koji nisu pokazivali simptome u ovoj kineskoj metropoli u kojoj živi 13 miliona ljudi.

UPRISING: Guangzhou citizens flip police cars qnd tear down COVID barriers. Meanwhile, the West wants to bring back mask mandates: https://t.co/XhTUElxwZo pic.twitter.com/SyjYivaPdE