Molivojević o samitu u Indoneziji: Globalni odnos nije samo klima, to su i hrana i energija, to su teme koje će obeležiti ovaj samit

Kakve se odluke mogu očekivati na samitu zemalja G 20 u Indoneziji s obzirom na to da brojne nesuglasice postoje među zapadnim zemljama. Posle pet godina sreli su kineski i američki predsednik, Putin je opravdano odsutan. Moskva je potvrdila da su u ankari održani tajni rusko-američki pregovori ali ne o Ukrajini, glavna tema debate ministara zemalja Evropske unije bilo je pitanje Kosova i Metohije. gde je zaklučak dao Borelj 'Ne smemo da dočekamo 21. novembar bez rešenja'.

Ovaj samit u Indoneziji definitivno potvrđuje dve stvari, da je svet multi-polaran, to smo videli kroz susret Bajdena i Sija, i drugo, da je svet podeljen, rekao je za Pink bivši diplomata Zoran Milivojević.

- U svakom slučaju globalni odnosi su u specifičnoj krizi, i kada je reč o Indoneziji imalo smo dve teme. Jedno je Ukrajina drugo je sve ono ostalo. Pokušaj zapada da i ovaj samit stavi u senku Ukrajine i svog nekog interesa, da nametne tu temu nije uspeo. videli smo da ima problema i oko završnog saopštenja do slikanja i tako dalje. videćemo šta ćemo imati na kraju - kaže Milivojević.

On je naveo da je dobro što je izbegnuta opasnost da se sve usmeri na jednu temu i na interes jedne globalne strukture šta god ona značila.

- Prema tome imaćemo u ovakvim okolnostima u kakvim smo danas koliko toliko jedan uspešan samit i imaćemo sasvim sigurno na stolu masu stvari koje opterećuju svet - kaže Milovanović.

Globalni odnos nije samo klima, to su i hrana i energija, i to će obeležiti ovaj samit u Indoneziji, zaključuje Milovanović.

Predsednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan osvrnuo se na prvi susret Bajdena i Sija posle korone i sukoba u Ukrajini.

- Posle svih onih događaja oko Tajvana i azijsko-pacifičke regije, taj susret je otvaranje nekog novog poglavlja američko-kineskih odnosa u kojima Amerika nije više dominantna i jedina super sila, ne u onom neposrednom obliku u kom je bila ranije- kaže Bokan.

On je izneo zanimljiv detalj koj je dokaz da je taj veliki samit na istoku a ne na zapadu.

- Kada je došao ministar spoljnih poslova Lavrov mi smo videli da je na izlazu iz aviona on ima crveni tepih, i on je hodao po crvenom tepihu. Bajden nije dobio crveni tepih. to je mali detalj, ali mnogo govori, jer to nije slučajno, to nije odlučio aerodrom, već je to odlučila ona država koja ima hrabrosti da pokaže nekadašnjem "gospodaru" sveta da je sada samo jedan od sudionika cele priče, a ne gospodar - zaključio je Bokan.