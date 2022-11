'BRANIĆEMO SVAKI PEDALJ NATO TERITORIJE' Nakon pada raketa na Poljsku, oglasile se zemlje Alijanse (VIDEO)

Dve rakete zalutale iz Ukrajine, pale su na teritoriju Poljske u blizini grada Przevodov, na granici sa Ukrajinom. Prema prvim informacijama, dve osobe su poginule, a poljski premijer Mateuš Moravjecki je navodno sazvao hitan sastanak sa vladinim zvaničnicima o nacionalnoj bezbednosti i odbrani, javlja Rojters, pozivajući se na portparola vlade na Tviteru.

Članice NATO-a oštro su reagovale na dešavanja u Poljskoj, navodeći da će u uz konsultacije sa saveznicima "braniti svaki pedalj teritorije NATO alijanse".

Premijer Viktor Orban, nagovestio je da Mađarska saziva Savet odbrane.

- Najnovije vesti iz Poljske su najviše zabrinjavajuće. Blisko se konsultujemo sa Poljskom i drugim saveznicima. Estonija je spremna da brani svaki pedalj teritorije NATO-a. Potpuno smo solidarni sa našim bliskim saveznikom Poljskom - potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Estonije.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m.

Letonski ministar odbrane Artis Pabriks objavio je na Tviteru o ruskom raketnom napadu na Poljsku, napisavši:

- Moje saučešće našoj poljskoj braći po oružju. Zločinački ruski režim ispalili su rakete koje ne gađaju samo ukrajinske civile već su i sletele na teritoriji NATO-a u Poljskoj. Letonija je u potpunosti uz poljske prijatelje i osuđuje ovaj zločin - napisao je letonski ministar.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.