'PAŽLJIVO PRATIMO SITUACIJU' Makron i Fon der Lajen solidarni s Poljskom

Iz kabineta predsednika Francuske Emanuela Makrona saopšteno je da je on bio u kontaktu sa poljskim vlastima i da je u toku sa situacijom, prenosi Rojters.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je večeras da je "uznemirena" izveštajima o eksploziji u Poljskoj.

- Pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo sa poljskim vlastima, sa našim partnerima i saveznicima - napisala je ona na Tviteru, izrazivši saučešće uz "najsnažniju poruku podrške i solidarnosti sa Poljskom i ukrajinskim prijateljima".



We are closely monitoring the situation and are in touch with Polish authorities and partners and allies.