Doživotna kazna zatvora za muškarca koji je vozilom uleteo na božićnu paradu u Viskonsinu: Nastradalo 6 osoba

Darel Bruks je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, bez mogućnosti uslovnog otpusta, jer je uleteo vozilom u božićnu paradu u Viskonsinu prošle godine. Tada je ubijeno šest osoba, a desetine su povređene.

Dženifer Dorou je izrekla presudu Darelu Bruksu, godinu dana nakon što je uleteo među učesnike božićne parade u gradu Vokiša, u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

"Ova zajednica može biti bezbedna samo ako ste vi iza rešetaka do kraja svog života", rekla je sudija Dženifer.

Po 60 tačaka osuđen je za bezobzirno ugrožavanje bezbednosti i to na 17,5 godina po svakoj tački. To znači da je osuđen na 762,5 godina robije, plus 305 godina produženog nadzora.

Presuda je usledila nakon što su se desetine žrtava u utorak suočile sa Bruksom, piše ABc, a prenosi Javni servis.

Bruks i njegova porodica pokušali su da ublaže kaznu pozivajući se na probleme u mentalnom zdravlju. Međutim, sudija je rekla da njegovi postupci tog dana, uključujući odluku da vozi ka parati, uprkos višestrukim mogućnostima da je izbegne, ne podržavaju tvrdnje o psihičkim problemima, već pokazuju da je delovao "neoprezno, nemarno i zlonamerno".

"Ovom sudu je veoma jasno da on razume razliku između ispravnog i pogrešnog i jednostavno bira da ignoriše svoju svest. Njega podstiče bes. Neki ljudi, nažalost, biraju put zla. I ja mislim, gospodine Bruks, da ste vi jedna od takvih osoba", rekla je sudija Dorou.

Istakla je i nedostatak kajanja.

"Čekala sam na istinsko izvinjenje, ali nisam ga dobila. Ne zbog mene, nego zbog žrtava", navela je Dženifer Dorou.

