ZAPOSLENI MASOVNO ODLAZE IZ TVITERA NAKON MASKOVOG ULTIMATUMA RADNICIMA: Jedna stvar ukazuje na to da je situacija KRITIČNA

Kako je kompanija privremeno zatvorila svoje kancelarije za zaposlene, korisnici Tvitera počeli su da se opraštaju od ove mreže i povezuju sa nalozima na drugim platformama.

Odlasci iz firme uključuju mnoge inženjere odgovorne za otklanjanje grešaka i sprečavanje prekida usluga, što otvara pitanja o stabilnosti platforme usred gubitka zaposlenih i izaziva rasprave među menadžerima o tome kome treba tražiti da se vrati, rekli su sadašnji i bivši radnici Tvitera, navodi britanski list.

Kao prvi znak da je broj onih koji su odbili da potpišu ultimatum Ilona Maska veći nego što se očekivalo, jeste njegovo obaveštenje zaposlenima u četvrtak, u kom je naveo da će im biti dozvoljeno da rade od kuće ako njihovi menadžeri budu tvrdili da dali su „odličan doprinos“.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why.