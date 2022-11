'U SUPROTNOM JE NEIZBEŽNO POTPUNO UNIŠTENJE UKRAJINE' Lukašenko upozorio Kijev da hitno započne PREGOVORE sa Rusijom (VIDEO)

On je u intervjuu, čiji je dio objavio nalog "Pul_1" na Telegramu, naglasio da je sada sve u rukama Ukrajine.

- Ne govorim ovo jer želim da prebacim ovo pitanje na predsednika Volodimira Zelenskog ili Ukrajinu. Zaista je sada sve u rukama same Ukrajine - rekao je Lukašenko, odgovarajući na pitanja ruskih novinara o mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma sa Ukrajinom na marginama samita Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (CSTO) u Jerevanu.

Lukašenko je istakao da ukoliko Ukrajina ne želi dalji gubitak ljudskih života, odnosno "ekstremno velike gubitke", onda sukob mora da se prekine.

- Teško je, ali to se mora učiniti ukoliko zaista žele da se oporave. Ovo se mora prekinuti, jer će u suprotnom biti neizbežno potpuno uništenje Ukrajine - upozorio je Lukašenko.

Lukashenko urged Ukraine to "stop" and said it would otherwise be "destroyed completely.



