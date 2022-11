ZAPAD OVO NIJE OČEKIVAO: Rusija dobila sjajnu sportsku vest, uskoro povratak na veliku scenu

Podsetimo najpre da se, maltene čim su ruske trupe ušle u Ukrajinu u februaru 2022, ruski sport našao na udaru brojnih sankcija. Reprezentacije su izbacivane s takmičenja, klubovi takođe naprasno završavali s učešćima na međunarodnoj sceni, brojni indivdualni sportisti nisu mogli da igraju, ili, kao u tenisu, mogli su - samo ako se odreknu imena države, zastave i himne.

Iako se ratna dešavanja ne privode kraju, a svet sa velikom pažom prati šta se dešava na lokacijama kao što su Bahmut, Nikopolj, i, uopšte, na teritoriji koju Rusi nazivaju "Novorusija", jedna od velikih sankcija, koja je baš pogodila ruski sport, je pred ukidanjem.

O tome su se danas oglasili čelnici Svetske atletike, kako se sada zove nekadašnja Međunarodna atletska federacija (IIAF).



Ali, da bi saopštili svetskoj javnosti da više nemaju razloga da teraju Ruse da nastupaju isključivo kao neutralni sportisti, te da će vratiti u svoje članstvo Sveruski atletski savez (VFLA), to su "upakovali" uz dve "proukrajinske" vesti.

Najpre je sa sastanka Saveta Svetske atletike u Rimu saopšteno "da do daljnjeg, sportisti iz Rusije i Belorusije, zbog dešavanja u Ukrajini, ne mogu da se takmiče u međunarodnim atletskim nadmetanjima", a onda je predsednička nagrada Svetske atletike dodeljena Atletskom savezu Ukrajine, "jee ono što su njen predsednik, njeni treneri i sportisti uradili - izaziva opšte poštovanje".

Ipak, mnogo važnija činjenica od te nagrade je promena u kursu Svetske atletike.

Još u novembru 2015. tadašnji IAAF je suspendovao iz svog članstva VFLA navodeći kao razlog izveštaje o dozvoli ruskih vlasti da se "progleda kroz prste" dopingovanim ruskim sportistima. Od tada, atletičari iz Ruske Federacije mogli su da učestvuju na međunarodnim takmičenjima samo kao neutralni sportisti.

