RASISTIČKI SKANDAL TRESE BAKINGEMSKU PALATU! Na prijemu kraljice Kamile desilo se NEZAMISLIVO! EVO O ČEMU SE RADI!

Na prijemu je neprijatnost doživela Ngozi Fulani, direktorka humanitarne organizacije "Sista spejs" iz istočnog Londona jer joj je jedna od članica kraljevskog domaćinstva prišla i pitala je odakle je.

Kada je Fulani odgovorila da se njena organizacija nalazi u londonskoj četvrti Haknej, zaposlena joj je postavila pitanje nakon kog je „ostala potpuno zatečena“.

- Ali odakle zapravo dolazite? Odakle dolaze vaši ljudi? Kada ste prvi put došli ovamo? Iz kojeg ste dela Afrike? - ispitivala ju je zaposlena.

Iz Bakingemske palate kažu da se komentari „neprihvatljivi i da duboko žale zbog njih“, kao i da su ovaj incident shvatili „vrlo ozbiljno“. Pitanja koja su upućena Fulani bila su „uvredljiva, rasistička i nisu ukazivala na gostoprimstvo“, rekla je za BBC Mandu Rid, koja je bila prisutna.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq