BAJDEN: Spreman sam da razgovaram sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ako okonča rat u Ukrajini

Makron je na konferenciji za štampu u Beloj kući obećao veću podršku Ukrajini i obećao da neće gurati Kijev u bilo kakve mirovne pregovore sa Rusijom sa kojima se nije složio, javlja AFP.

Uskoro opširnije...

#BREAKING Biden says ready to speak to Russian President Vladimir Putin 'if he's looking for a way to end the war' in Ukraine pic.twitter.com/kOQYwDid1x