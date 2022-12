ISLAMSKA DRŽAVA IZABRALA NOVOG VOĐU: Abu Husein novi lider terorističke organizacije (FOTO)

Izvor: Tanjug, Foto: The Islamic State | |

Teroristička grupa Islamska država (IS) imenovala je za vođu do sada javnosti nepoznatog Abu Huseina, nakon što se njegov prethodnik Abu al-Hasan al-Hašemi al-Kuraiši razneo u oktobru kada se našao pod opsadom bivših antivladinih pobunjenika na jugu Sirije, izjavile su danas Rojtersu osobe koje su učestvovale u sukobu.

IS je odabrao Abu al-Huseina al-Huseina al-Kuraišija za svog novog lidera, izjavio je portparol te terorističke grupe na snimku.

On nije izneo više detalja o novom lideru.

To je prvi put da je vođa IS ubijen u operaciji u kojoj nije učestvovala koalicija predvođena SAD i prvi put da je lider IS ubijen na jugu Sirije, a ne na severu te zemlje, navela je britanska agencija.

Abu al-Hasan al-Hašemi al-Kuraiši je ubijen u operaciji izvedenoj u Deri, južnoj sirijskoj provinciji.

#Internacional El grupo terrorista Estado Islámico (EI) anunció la muerte de su líder, Abu al Hasan al Qurashi, quien fue nombrado por la organización el pasado marzo, y designó a Abu al Husein al Huseini al Qurashi como el nuevo “califa”. pic.twitter.com/6VFdI70nrX — Emisoras ABC (@EmisorasABC) 01. децембар 2022.

Kuraiši i njegovi pomoćnici su otkriveni dok su se krili u kući u gradu Jasemu, naveli su bivši pobunjenici koji su učestvovali u sukobu, rođaci onih koji su poginuli u sukobima i žitelji Jasema.

U audio snimku koji je objavljen u sredu, portparol IS je rekao da je Kuraiši ubijen dok se "borio protiv neprijatelja Boga", i dodao da je Abu Husein sledeći vođa, ne iznoseći detalje.

