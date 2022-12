'SEVERNOATLANTSKA ALIJANSA OBUČAVA UKRAJINSKU VOJSKU' JEREMIĆ: Ne verujem da će NATO otvoreno ući u sukob, jer bi to na globalnom planu dovelo do nesagledivih posledica! ČOVEČANSTVO SE NE BI OPORAVILO!

Predrag Jeremić, urednik informative na portalu Pink.rs, komentarišući izjavu generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, koji je istakao da je NATO na strani Ukrajine, navodi da Moskva to zasigurno posmatra kao njihov ulazak u sukob.

NATO NEĆE OTVORENO UĆI U SUKOB RUSIJE I UKRAJINE

Kako ističe, ne veruje da će doći do otvorenog sukoba, jer bi to na globalnom planu dovelo do nesagledivih posledica, od kojih se čovečanstvo ne bi oporavilo.

- Svi izveštaji Kremlja pokazuju da vojnici NATO učestvuju u sukobu u Ukrajini. Da su razmešteni, da ih obučavaju. Na poljsko-ukrajinskoj granici oni usmeravaju ukrajinske trupe. Imamo i situaciju od pre mesec dana, kada je NATO raspodelio jednu grupu u Rumuniji, u slučaju ulaska u sukob - rekao je Jeremić za TV Vesti, ističući da je siguran da do takve vrste sukoba zasigurno neće doći.

Jeremić kaže da ne veruje da NATO sme da Ukrajincima da dalekometne rakete, jer bi se onda mogao očekivati ozbiljan udar Rusije, koja u ovom sukobu ide na "dugotrajni rat", podsećajući na situaciju od pre dva meseca, kada je sve slutilo da će Rusija ući u Bahmut.

- To se nije dogodilo, iako su trupe ušle u centar, pa su se povukle. Tu je bila baza, odnosno odbrana Ukrajine, koju je NATO gradio osam godina... Gubici bi bili ogromni, na obe strane, posebno na ruskoj strani. Polako su počeli da okružuju Bahmut, a u poslednje vreme se ukrajinski vojnici izvlače odatle. Bahmut bi u narednim danima mogao da padne - naveo je Jeremić.

PREGOVORI SU DALEKO

Mislim da su pregovori daleko, kaže Jeremić.

- Svi su zbunjeni povlačenjem Rusije iz Hersona, ali to deluje kao strateški potez. Stradao bi veliki broj ljudi da je Herson ostao da se brani. Ovako su se povukli na desnu obalu Dnjepra. Ne sme ni Ukrajina sada da se upusti u dalje ratovanje u tom delu. Oni su pokušali da prebace veliki broj vojnika iz Hersona da bi branili Bahmut, jer ako on padne, dovelo bi se pod znak pitanja šta bi bilo sa velikim gradovima okolo, jer ukrajinska vojska ne može tu da se brani... - dodao je Jeremić.

Kako Jeremić kaže, poučeni našim iskustvom, pitanje je da li se u pregovorima ili na terenu dobija rat, dodajući da je Rusija dobra kada su u pitanju pregovori.

- NATO je u problemu, jer vidimo da se zemlje izvlače iz vojne pomoći Ukrajini, jer je ugrožena njihova vojna strana. Francuskoj nestaje vojna pomoć, i od toga odustaju, iako će sa humanitarne strane pomoći biti tu, kako najavljuju. Građani ne treba da ispaštaju, njima treba pomoći. Kako Donjecku i Lugansku, tako i ostalim delovima Ukrajine - rekao je urednik informative portala Pink.rs

Videćemo šta će se desiti u Americi, sada kada Republikanci imaju važnu ulogu u odlučivanju o tome da li će pomoć Ukrajini u vidu oružja biti smanjena.

- Francuska se izvlači, i još neke zemlje će se povući, možda i Amerika smanji snabdevanje oružjem - dodao je Jeremić.

ESKALACIJA OD 15. DECEMBRA, DO POLOVINE JANUARA

- Rusija je do sada u akcijama upotrebljavala najviše 11 bombardera, a sada je, prema nekim navodima, stacionirano njih 20 koji bi mogli sa Kaspijskog mora da deluju u Ukrajini, i mnogi se plaše da će Rusija bombardovati energetski sistem što bi bio krah Ukrajine, otkriva Jeremić, dodajući da Rusija još nije uvela mobilisane ljude na teritoriju oslobođenih delova, što se očekuje oko 15. decembra.

- Mislim da će 15. decembra da se zaoštri situacija, a da će do ozbiljnijih sukoba doći polovinom januara sledeće godine, posmatrajući ovu situaciju. Osvrnuo bih se i na velike gubitke. Ukrajinski šef kabineta Volodimira Zelenskog izjavio je da je do sada poginulo 10.000 ukrajinskih vojnika, a isti taj šef kabineta je 11. juna ove godine izjavio da je do tada poginulo 10.000. Ispada da od juna do sada ukrajinci nisu imali gubitke. Ursula se izlanula i rekla da je poginulo 100.000, a to su i procene Kremlja, kao i NATO-a - rekao je Jeremić.

RUSIJA ĆE LAKŠE PODNETI ZIMU

- I jedni i drugi su navikli na zimu, s tim da je ruska vojska spremnija za hladnoću zbog savremen opreme koju imaju njihovi vojnici. Žao mi je samo građana što sve ovo mora da trpe. Ne verujem da taj energetski sektor može da se obnovi tako brzo - rekao je Jeremić, dodajući da je ruska strana i zbog opreme spremnija na zimu i da će biti spremnija dolaskom sveže vojske.

ZELENSKI NEĆE DUGO OSTATI NA VLASTI

Jeremić kaže da će narod odigrati glavnu reč u Ukrajini, dodajući da ne očekuje podršku Zelenskom. On je, kako dodaje, otvorio širom vrata NATO-u, što Rusiji ne odgovara jer se dolazi do granica. Kako kaže, ne veruje da će Zelenski dugo ostati na vlasti.

- Ja očekujem razum sa obe strane, da bi se ova priča što pre okončala. To što je Rusija zacrtala su njene crvene linije. Zahtevi se stalno šire, a te glavne ciljeve znaju samo Putin i ljudi oko njega - dodao je Jeremić.

Rusija je ogromna zemlja sa ogromnim kredibilitetom, a Ukrajina je ta koja insititra da se Rusija izbaci iz OEBS-a u šta ne verujem, jer ceo svet upravo zavisi od Rusije.

- Ne možemo mi dizati ogradu oko Rusije. Siguran sam da će sve posle sukoba da se vrati na pređašnje stanje - kaže on.

Govoreći o veštački stvorenoj krizi za hranom koja je bila za vreme Staljinove ere, nakon koje je proglašen genocid nad ukrajinskim narodom, Jeremić kaže da koliko god Staljin bio takav kakav je, on je doneo pobedu nad fašizmom, ističući da bi poslednja Nemačka trebala da proglasi genocid nad nekim narodom u Evropi.

- Putin i dan danas Ukrajini šalje humanitarnu pomoć. U Hersonu nije bila većina Rusa, i tamo je ulaskom ukrajinske vojske ostalo svega 5 odsto stanovništva, koji su maltretirani od strane obaveštajnih struktura Ukrajine. Upoređivanje Putina sa bilo kim zločincem je stvarno morbidno - zaključio je Jeremić.

