PRORADIO VULKAN NA NAJNASELJENIJEM OSTRVU u Indoneziji: Stotine ljudi evakuisano (VIDEO)

Lava je tekla niz Semeruove padine, kretajući se prema obližnjoj reci, dok je nekoliko sela bilo prekriveno padajućim pepelom, koje je blokiralo sunce.

Još nema izveštaja o žrtvama.

Nekoliko stotina ljudi premešteno je u privremena skloništa ili druga bezbedna područja, naveo je Joko Sambang, koji je na čelu agencije za upravljanje katastrofama u Lumajangu, u provinciji Istočna Java.

Ljudima je savetovano da ostanu 5 km od ušća kratera i izbegavaju oblast jugoistočnog sektora duž reke Besuk Kobokan koja se nalazi oko 13 km od kratera.

Vlasti su izdale najviši nivo upozorenja kao odgovor na erupciju, javili su lokalni mediji.

Japanska meteorološka agencija prati mogućnost cunamija nakon erupcije, javio je državni emiter NHK.

