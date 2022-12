SA ČIM SU NAPADNUTE DVE BAZE STRATEŠKE AVIJACIJE - Ruska vojska tvrdi dronovi, ali zvuk na snimcima kaže drugačije?!

Šok! jednom rečju moglo bi se opisati napad na rusku vazduhoplovnu bazu Enegls u Saratovskoj oblasti u kojoj je smeštena većina ruskih strateških bombardera TU-95MS i TU-160. Jaka detonacija koja je u noći između nedelje i ponedeljka odjeknula i dalje izaziva kontroverze o tome šta je zapravo pogodilo bazu i izazvalo eksploziju.

Da li je to dron-kamikaza koja se zabila u pistu, raketa ili diverznati za sada se nagađa. Objave nema, a sve je nekako obavijeno u velo tišine. Snimci sa sigurnosnih kamera ukazuju na nešto drugo. Ali šta? To niko ne može sasvim da potvrdi. Ali, krenimo redom.

Naime, tog 28. novembra sateliti Maksar i Planet labs objavili su lokaciju bombardera na aerodromu u Engelsu A 2. decembra EurAsian Times je objavio članak o mogućem novom udaru ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga na ukrajinske infrastrukturne objekte. I ovaj članak pruža satelitske snimke aerodroma u Engelsu.



Svi snimci bili su načinjeni komercijalnim satelitom, gde se vidi upravo baza Engels u Saratovskoj oblasti. Na stajanci bili su uslikani avioni avio cisterne Il-78, zatim strateški bombarderi Tu-95MS, Tu-160, ali i avioni spremni za poletanje.

❗️🇷🇺🇺🇦 In addition to the attack on the Engels airfield, there was an incident at a military airfield near Ryazan in the morning.



According to official info, a gas tanker truck exploded, killing three people and injuring six more. No damage to equipment was reported. pic.twitter.com/tm5j0CffTg — Rybar in English (@rybar_en) 05. децембар 2022.

Govorilo se da je spreman žestoki napad na Ukrajinu, jači nego svi oni koji su izvedeni od 8.oktobra 2022. Par puta dizana je uzbuna, a snimci baze, aviona i raketa kružili su društvenim mrežama. A, onda šok. Pojavio se prvo snimak trenutka samog napada na bazu, a onda još dva.



Interesantno je ono što se čuje, odnosno sam zvuk, kao da je u pitanju krstareći projektil, a ne dron kamikaza koji dostiže veliku daljinu. Inače ako se pogleda karta baza Engels u Saratovskoj oblasti udaljena je od Harkovske u Ukrajini 709 km.

Ostaje pitanje šta je to letelo, a onda usledila jaka detonacija i bljesak.

Interesting video of explosion at Engels Airbase. At 15 sec, sound of something passing overhead. At 42 sec, light from explosion. 19 secs later - sound of blast, about 6.2 km away (speed of sound 326.34 m/s, dry air -8 C.) pic.twitter.com/rJ897Sv3Wv — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) 05. децембар 2022.

Inače, baza Engels u Saratovskoj oblasti Ruska borbena, odnosno strateška avijacija koristi od samih početaka rata u Ukrajini. Poslednja dva meseca strateški bombarderi, nosioci krastarećih raketa igraju sve intenzivniju ulogu u rušenje energetske infrastrukture Ukrajine. Postavlja se pitanje, pa šta je onda to eksplodiralo.

Za sada svi ćute, postoje samo snimci i nagađanje, dok je za to vreme Rusija uz pomoć tih istih bombardera krenula u operaciju odmazde i na nove udare krstarećim raketama na ciljeve širom Ukrajine i to u dva talasa.



Takođe, ovde valja podsetiti i da je meta napada bio i aerodrom u blizni Rjazanja. Kako se tvrdilo zapalila se cisterna za gorivo. Ona na kamionu ili avio za sad nije poznato.

Poznato je jedino da su poginule tri osobe, a njih šestoro povređeno. Šta je izazvalo, još nije saopšteno. Prema rečima meštana, eksplozija je bila toliko jaka da se čula u vojnoj bazi.

❗️🇷🇺🇺🇦 An unidentified drone attacked the airfield of the Russian Air Force in Engels, Saratov Region.



On the morning of December 5, around 06:04, an unidentified drone crashed on the runway. At least two injured and two damaged aircraft were reported. pic.twitter.com/6zdFdm9xJ2 — Rybar in English (@rybar_en) 05. децембар 2022.

Da li je u pitanju isti rukopis napada za sada nije poznato i ko je izveo sabotažu? Da li su i ovde u pitanju bile krstareće rakete ostaje da se vidi.

Strateška avijacija oružanih snaga Ruske Federacije kao vazdušna komponenta nuklearne trijade. Posle raspada SSSR-a 1998. strateška avijacija se preformirala u 37. vazduhoplovnu armiju Vrhovne komande za strateške namene. Od 1. decembra 2009 radi efikasnije i centralizovane upotrebe strateške avijacije svrstani su u Komandu daljne avijacije u bazi Engels u Saratovskoj oblasti i predstavlja operativno strateški sastav oružanih snaga Rusije, potčinjen komandi Ratnog vazduhoplovstva. Glavnu snagu strateške avijacije čini 64 aviona TU-95, 16 bombardera Tu-16, 90 bombardera dugog dometa TU-22M3. Od 2007 godine pokrenuti su bili letovi i patroliranja neutralnim vodama od severa Evrope do Pacifika. Misije koje se i danas izvršavaju uprkos ratu u Ukrajini traju i danas od 10 do 22 sata na visinama od preko 10.000 m u grupama dva do četiri aviona od Atalntika, Severno-ledenog do Tihog okeana.

Inače Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je troje poginulo, a dva ratna ratna aviona su oštećena u ukrajinskom napadu na dve vazdušne baze u regionima udaljenim od rusko-ukrajinske granice i da su gađane su dronovima.

"Ukrajinski udar dronom na dve ruske vazdušne baze u oblastima Rjazanj i Saratov doveo je do smrti tri pripadnika vojske i manjih oštećenja na dva aviona", saopštilo je u ponedeljak Ministarstvo odbrane Rusije.

Autor: