OZNAČEN JE KAO VOĐA DRŽAVNOG UDARA! Ovo je nemački princ Hajnrih XIII koji je uhapšen (FOTO)

Pokušaj puča u Nemačkoj koji je sprečen u sredu rano ujutro kada je pokrenuta velika policijska akcija u čak 11 saveznih pokrajina i dalje je glavna vest.

Nove inforamcije koje se pojavljuju otkrivaju veliku zaveru u koju su umešani ljudi na visokim pozicijama, aktivni i bivši pripadnici specijalnih jednica i vojske Bundesvera, a otkrivaju se i njihove namere.

Centralna figura zaverenika je navodno tirinški aristokrata princ Hajnrih Rajs XIII, koji radi kao privatni finansijski konsultant. Rajs je više puta naglašavao da moderna Nemačka nije suverena država i da je pod kontrolom Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Rajs je trebao da postane regent nakon puča na čelu vlade i nemačke države. Zaverenici su se okupili u lovačkoj kući jednog aristokrate u Tiringiji da razgovaraju o planovima za državni udar.

