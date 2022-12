JEZIVA SCENA! Bik baca penzionera na zid, a potom ga probada rogovima POBESNELU ŽIVOTINJU NIKO NE MOŽE DA OBUZDA (VIDEO)

Kamera je zabeležila jezivi trenutak kad je bik najpre bacio vremešnog muškarca na zid, a nakon toga počeo da ga probada rogovima. Sve vreme se čuju ljudi kako vrište dok muškarčevo telo udara o trotoar.

Bik nastavlja da ga bode sve dok ga ne povuku za konopac koji mu je vezan oko vrata.

Muškarac je pokušavao da pobegne od bika tokom tradicionalnog festivala na ulicama grada Ontinijentea. Penzioner je teško povređen, ali je preživeo. Lokalni mediji opisali su njegovo stanje kao "ozbiljno".

